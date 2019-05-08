С реабилитационного центра в Запорожье пропали двое несовершеннолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Запорожье пропали двое несовершеннолетних воспитанников реабилитационного центра. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Двое несовершеннолетних девушек (2007 и 2005 годов рождения) самовольно оставили центр социально-психологической реабилитации детей. Уже более двух суток место пребывания несовершеннолетних неизвестно, на связь они не выходили.
Полиция начала досудебное расследование и проводит мероприятия по установлению места пребывания несовершеннолетних.
Как сообщал УНН, за два месяца этого года пропали без вести более 200 несовершеннолетних.