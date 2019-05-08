З реабілітаційного центру у Запоріжжі зникли двоє неповнолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Запоріжжі зникли двоє неповнолітніх вихованців реабілітаційного центру. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Двоє неповнолітніх дівчат (2007 та 2005 років народження) самовільно залишили центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Вже понад дві доби місце перебування неповнолітніх не відоме, на зв'язок вони не виходили.
Поліція розпочала досудове розслідування та проводить заходи зі встановлення місця перебування неповнолітніх.
Як повідомляв УНН, за два місяці цього року безвісти зникли понад 200 неповнолітніх.