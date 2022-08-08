Из портов в Украине вышли еще два судна с зерном

Детали

"В рамках работы Совместного координационного центра продолжается отгрузка зерна из украинских портов", - говорится в сообщении.

Этим утром, по данным МО Турции:



Судно Sakura, которое везет 11 тысяч тонн сои в Италию, покинуло "Южный".



Судно Arizona с 48 458 тоннами кукурузы в Искендерун отправилось из "Черноморска".



"Четыре корабля, которые отправились вчера и продолжили свой путь в Стамбул, сегодня вечером станут на якорь в Стамбуле и завтра пройдут проверку", - отметили в ведомстве.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), что были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля. Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.

Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под загрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.