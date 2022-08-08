З портів в Україні вийшло ще два судна з зерном

Деталі

"У межах роботи Спільного координаційного центру продовжується відвантаження зерна з українських портів", - йдеться у повідомленні.

Цим ранком, за даними МО Туреччини:



Судно Sakura, яка везе 11 тисяч тонн сої до Італії, покинула "Південний".



Судно Arizona з 48 458 тоннами кукурудзи в Іскендерун вирушило з "Чорноморська".



"Чотири корабля, що вирушили вчора і продовжили свій шлях до Стамбула, сьогодні ввечері стануть на якір у Стамбулі та завтра пройдуть перевірку", - зазначили у відомстві.

Доповнення

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого. Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.

Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.