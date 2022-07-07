С начала вторжения россия выпустила по Украине 626 крылатых ракет "Искандер" и "Калибр"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. С начала полномасштабного вторжения российские военные выпустили по Украине 626 крылатых ракет типа "Искандер" и "Калибр". Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.
Цитата
“С начала боевых действий вооруженными силами россии было совершено 6443 вылета самолетами оперативно-тактической авиации и нанесено 626 ударов крылатыми ракетами типа "Искандер" и "Калибр", - сказал Громов.
Детали
В течение 5 июля оккупанты выпустили 27 ракет по критической инфраструктуре, гражданским и военным объектам. Также были нанесены 14 авиационных ударов по военной инфраструктуре, позициям и расположениям украинских войск.
Громов отметил, что подавляющее количество авиационных ударов противника не достигает поставленных целей.
“Более 70% выпущенных неуправляемых снарядов и управляемых авиационных ракет попадают в поле, море или за пределами расположений наших войск, что свидетельствует о надежной системе нашей противовоздушной обороны, а также нежелании российских пилотов заходить в зону поражения наших средств ПВО”, – добавил он.
Дополнение
В Генштабе сообщили, что в последнее время Вооруженные силы Украины наносят удары по логистическим центрам и складам российских оккупантов. В частности, уничтожены десятки вражеских баз.