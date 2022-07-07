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З початку вторгнення росія випустила по Україні 626 крилатих ракет "Іскандер" і "Калібр"

З початку вторгнення росія випустила по Україні 626 крилатих ракет "Іскандер" і "Калібр"

Київ • УНН

 • 335986 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення російські військові випустили по Україні 626 крилатих ракет типу "Іскандер" та "Калібр". Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.

Цитата

“З початку бойових дій збройними силами росії було здійснено 6443 літаковильотів оперативно-тактичної авіації та нанесено 626 ударів крилатими ракетами типу "Іскандер" та "Калібр", - сказав Громов.

Деталі

Протягом 5 липня окупанти випустили 27 ракет по критичній інфраструктурі, цивільних та військових об’єктах. Також було завдано 14 авіаційних ударів по військовій інфраструктурі, позиціях та розташуваннях українських військ.

Громов зазначив, що переважна кількість авіаційних ударів противника не досягає поставленої мети.

“Понад 70% випущених некерованих снарядів та керованих авіаційних ракет влучають в поле, море або поза межами розташувань наших військ, що свідчить про надійну систему нашої протиповітряної оборони, а також небажання російських пілотів заходити у зону ураження наших засобів ППО”, - додав він.

Доповнення

У Генштабі повідомили, що останнім часом Збройні сили України завдають удари по логістичних центрах та складах російських окупантів. Зокрема, знищено десятки ворожих баз.

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