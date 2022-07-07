Понад 20 пунктів управління та склади: у Генштабі назвали масштаби ураження російських баз

Деталі

За наданою інформацією, по базах російських військ протягом останнього часу завдавали удари авіація Повітряних сил, підрозділи ракетних військ та артилерія.

Серед них, зокрема: понад 20 пунктів управління різного рівня, до 20 логістичних центрів та складів противника, до 15 РЛС контрбатарейної боротьби та протиповітряної оборони.

Окрім цього, українські військові неодноразово вдарили по районам зосередження противника.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 36 650 осіб, 1602 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.