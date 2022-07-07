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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Понад 20 пунктів управління та склади: у Генштабі назвали масштаби ураження російських баз

Понад 20 пунктів управління та склади: у Генштабі назвали масштаби ураження російських баз

Київ • УНН

 • 136084 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Останнім часом Збройні сили України завдають удари по логістичних центрах та складах російських окупантів. Зокрема, знищено десятки ворожих баз. Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.

Деталі

За наданою інформацією, по базах російських військ протягом останнього часу завдавали удари авіація Повітряних сил, підрозділи ракетних військ та артилерія.

Серед них, зокрема: понад 20 пунктів управління різного рівня, до 20 логістичних центрів та складів противника, до 15 РЛС контрбатарейної боротьби та протиповітряної оборони.

Окрім цього, українські військові неодноразово вдарили по районам зосередження противника.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 36 650 осіб, 1602 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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