Более 20 пунктов управления и склады: в Генштабе назвали масштабы поражения российских баз
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. В последнее время Вооруженные силы Украины наносят удары по логистическим центрам и складам российских оккупантов. В частности, уничтожены десятки вражеских баз. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.
Детали
По предоставленной информации, по базам российских войск в последнее время наносили удары авиация Воздушных сил, подразделения ракетных войск и артиллерия.
Среди них, в частности: более 20 пунктов управления разного уровня, до 20 логистических центров и складов противника, до 15 РЛС контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны.
Кроме этого, украинские военные неоднократно ударили по районам сосредоточения противника.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 36 650 человек, 1602 танков и сотен единиц другой военной техники.