С начала вторжения рф в Харьковской области погибло более 1000 гражданских лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Харьковской области уже погибло более 1000 гражданских людей, из них – 50 детей. Об этом сообщил глава областной прокуратуры Александр Фильчаков, передает УНН.
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"Государство-агрессор терроризирует и убивает мирных жителей. Я должен констатировать, что на территории Харькова и области уже погибло свыше 1000 гражданских лиц, ранено — вдвое больше. Среди убитых — 50 детей. Самый молодой погибший от действий агрессора — 5-месячный малыш", — говорится в сообщении.
Напомним
В результате вторжения российские оккупанты ранили в Украине по меньшей мере 703 ребенка, убили – 361.