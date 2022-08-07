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Рашисти поранили в Україні щонайменше 703 дитини

Рашисти поранили в Україні щонайменше 703 дитини

Київ • УНН

 • 102989 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Внаслідок вторгнення російські окупанти поранили в Україні щонайменше 703 дитини, вбили – 361. Про це в Telegram повідомив Офіс Генпрокурора, інформує УНН.

Цитата

"Більше ніж 1064 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 7 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 361. Зросла кількість поранених – понад 703", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, ці цифри неостаточні, тому що триває робота зі встановлення постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 371, Харківській – 197, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 59, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.

5 серпня внаслідок обстрілу Березнегуватського району Миколаївської області поранення дістала 17-річна дівчина.

Додамо

Бомбардуваннями та обстрілами російські війська пошкодили в Україні 2211 закладів освіти, з них 230 зруйновано повністю.

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