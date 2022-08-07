Рашисты ранили в Украине по меньшей мере 703 ребенка

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"Более 1064 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 7 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 361. Выросло количество раненых – более 703", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, эти цифры неокончательные, потому что продолжается работа по установлению пострадавших и погибших в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 371, Харьковской – 197, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 59, Херсонской – 55, Запорожской – 40.

5 августа в результате обстрела Березнеговатского района Николаевской области ранения получила 17-летняя девушка.

Добавим

Бомбардировками и обстрелами российские войска повредили в Украине 2211 учебных заведений, из них 230 разрушены полностью.