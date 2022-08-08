З початку вторгнення рф на Харківщині загинуло понад 1000 цивільних осіб

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"Держава-агресор тероризує та вбиває мирних мешканців. Я маю констатувати, що на території Харкова та області вже загинуло понад 1000 цивільних осіб, поранено — вдвічі більше. Серед вбитих — 50 дітей. Наймолодший загиблий від дій агресора — 5-місячний малюк", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Внаслідок вторгнення російські окупанти поранили в Україні щонайменше 703 дитини, вбили – 361.