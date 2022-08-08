З початку вторгнення рф на Харківщині загинуло понад 1000 цивільних осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. На Харківщині вже загинуло понад 1000 цивільних людей, з них – 50 дітей. Про це повідомив очільник обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає УНН.
Цитата
"Держава-агресор тероризує та вбиває мирних мешканців. Я маю констатувати, що на території Харкова та області вже загинуло понад 1000 цивільних осіб, поранено — вдвічі більше. Серед вбитих — 50 дітей. Наймолодший загиблий від дій агресора — 5-місячний малюк", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Внаслідок вторгнення російські окупанти поранили в Україні щонайменше 703 дитини, вбили – 361.