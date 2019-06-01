С начала мая на водоемах страны погибло 274 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Вместе с увеличением температурных показателей, стремительно растет и количество несчастных случаев на водоемах Украины. С начала мая на водоемах страны погибло 274 человека. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
Это обусловлено приближением купального сезона и неосторожным отдыхом у воды. Самой распространенной причиной утопления является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и переоценка собственных возможностей.
Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 274 человека, из которых 25 детей. При этом спасено 138 человек, в том числе 20 детей.
Как сообщал УНН, найденная в реке на Закарпатье мертвая девочка оказалась гражданкой Румынии .