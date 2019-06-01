С начала мая на водоемах страны погибло 274 человека

Это обусловлено приближением купального сезона и неосторожным отдыхом у воды. Самой распространенной причиной утопления является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и переоценка собственных возможностей.

Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 274 человека, из которых 25 детей. При этом спасено 138 человек, в том числе 20 детей.

Как сообщал УНН, найденная в реке на Закарпатье мертвая девочка оказалась гражданкой Румынии .