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З початку травня на водоймах країни загинуло 274 людини

З початку травня на водоймах країни загинуло 274 людини

Київ • УНН

 • 11207 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Разом зі збільшенням температурних показників, стрімко зростає і кількість нещасних випадків на водоймах України. З початку травня на водоймах країни загинуло 274 людини. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.

Це зумовлено наближенням купального сезону і необережним відпочинком біля води. Найпоширенішою причиною утоплення є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та переоцінка власних можливостей.

Загалом, з початку року на водоймах країни вже загинуло 274 людини, з яких 25 дітей. При цьому врятовано 138 людей, у тому числі 20 дітей.

Як повідомляв УНН, знайдена в річці на Закарпатті мертва дівчинка виявилась громадянкою Румунії

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