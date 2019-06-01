З початку травня на водоймах країни загинуло 274 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Разом зі збільшенням температурних показників, стрімко зростає і кількість нещасних випадків на водоймах України. З початку травня на водоймах країни загинуло 274 людини. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
Це зумовлено наближенням купального сезону і необережним відпочинком біля води. Найпоширенішою причиною утоплення є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та переоцінка власних можливостей.
Загалом, з початку року на водоймах країни вже загинуло 274 людини, з яких 25 дітей. При цьому врятовано 138 людей, у тому числі 20 дітей.
Як повідомляв УНН, знайдена в річці на Закарпатті мертва дівчинка виявилась громадянкою Румунії.