С начала года зафиксировано около 7 тыс. нарушений порядка въезда/выезда на оккупированные территории

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 36474 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 56543 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 69508 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 82904 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111277 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113476 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125723 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156110 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202305 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 196416 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала года зафиксировано около 7 тыс. нарушений порядка въезда/выезда на оккупированные территории

С начала года зафиксировано около 7 тыс. нарушений порядка въезда/выезда на оккупированные территории

Киев  •  УНН

 • 10011 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. С начала года пограничники обнаружили около 7 тыс. нарушений гражданами порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба ГПСУ.

"С начала года органами охраны государственной границы Госпогранслужбы выявлено почти 7 тыс. фактов совершения гражданами правонарушения, предусмотренного ст. 204-2 "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" КоАП", - говорится в сообщении.

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Указано, что в большинстве случаев в отношении лиц наложено административное взыскание в виде штрафа, кроме того, в отношении иностранцев принимается решение об отказе в пропуске в Украину и проставляется запрет на въезд в нашу страну.

Напомним, боевики продолжают блокировать КПВВ на Донбассе, в пятницу, 20 ноября, работали два из семи.

Украинские Национальные Новости

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