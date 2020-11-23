С начала года зафиксировано около 7 тыс. нарушений порядка въезда/выезда на оккупированные территории
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. С начала года пограничники обнаружили около 7 тыс. нарушений гражданами порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба ГПСУ.
"С начала года органами охраны государственной границы Госпогранслужбы выявлено почти 7 тыс. фактов совершения гражданами правонарушения, предусмотренного ст. 204-2 "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" КоАП", - говорится в сообщении.
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Указано, что в большинстве случаев в отношении лиц наложено административное взыскание в виде штрафа, кроме того, в отношении иностранцев принимается решение об отказе в пропуске в Украину и проставляется запрет на въезд в нашу страну.
Напомним, боевики продолжают блокировать КПВВ на Донбассе, в пятницу, 20 ноября, работали два из семи.