Украина в ТКГ предложила создать на КПВВ "зеленые" коридоры для пенсионеров из Донбасса

“Есть 620 тыс. человек, которым мы платим пенсии. Из них 120 тыс. — это маломобильные пенсионеры. Красный крест постоянно спрашивает: можете ли вы доставить пенсии? Мы говорим: где гарантии безопасности? Если нам не могут предоставить гарантии безопасности, тогда как? Как туда поедет нотариус или представитель Ощадбанка? Мы сделали предложение, чтобы создать на КПВВ зеленые коридоры, которыми маломобильные группы населения и пенсионеры смогут пройти вне очереди, получить пенсию, соцвыплаты и вернуться. Нет ответа от российской стороны. ОБСЕ, Франция и Германия это поддержали”, — рассказал Арестович.

По его словам, украинская сторона готова “выполнять свои обязательства”.

“Ощадбанк в Счастье готов принимать 2 тыс. человек в сутки. А такие сервисные центры с ЦПАУ и отделениями Ощадбанка в течение 2021 года будут открыты на всех КПВВ, включая админграницу с Крымом. Но Россия через свои оккупационные администрации держит людей в заложниках”, — подчеркнул спикер украинской делегации в ТКГ.

Он отметил, что Россия должна признать, что оккупировала украинскую территорию на Донбассе, а из этого вывод, что выплаты должно обеспечивать государство-оккупант, согласно международному гуманитарному праву и Женевской конвенции.

Как сообщал УНН, Россия блокирует переговоры по обмену пленными, разминированию и открытию КПВВ на Донбассе.