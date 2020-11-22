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Україна в ТКГ запропонувала створити на КПВВ “зелені” коридори для пенсіонерів з Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Відновлення фінансових виплат на окупованому Донбасі — це питання економічної підгрупи Тристоронньої контактної групи (ТКГ), проте Росія блокує українські ініціативи щодо виплат пенсій. Про це в інтерв’ю “ТСН” розповів речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович, передає УНН.

“Є 620 тис. людей, яким ми платимо пенсії. З них 120 тис. — це маломобільні пенсіонери. Червоний хрест постійно питає: чи можете ви доставити пенсії? Ми кажемо: де гарантії безпеки? Якщо нам не можуть надати гарантії безпеки, тоді як? Як туди поїде нотаріус або представник Ощадбанку? Ми зробили пропозицію, щоб створити на КПВВ зелені коридори, якими маломобільні групи населення і пенсіонери зможуть пройти поза чергою, отримати пенсію, соцвиплати й повернутися. Немає відповіді від російської сторони. ОБСЄ, Франція і Німеччина це підтримали”, — розповів Арестович.

За його словами, українська сторона готова “виконувати свої зобов’язання”.

“Ощадбанк у Щасті готовий приймати 2 тис. людей на добу. А такі сервісні центри з ЦНАПами і відділеннями Ощадбанку протягом 2021 року будуть відкриті на всіх КПВВ, включаючи адмінмежу із Кримом. Але Росія через свої окупаційні адміністрації тримає людей в заручниках”, — підкреслив речник української делегації у ТКГ.

Він зазначив, що Росія має визнати, що окупувала українську територію на Донбасі, а з цього висновок, що виплати має забезпечувати окупант згідно з міжнародним гуманітарним правом та Женевською конвенцією.

Як повідомляв УНН, Росія блокує перемовини щодо обміну полоненими, розмінування та відкриття КПВВ на Донбасі.

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