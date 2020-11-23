З початку року зафіксовано близько 7 тис. порушень порядку в’їзду/виїзду на окуповані території

“Від початку року органами охорони державного кордону Держприкордонслужби виявлено майже 7 тис. фактів вчинення громадянами адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 204-2 “Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї” КУпАП”, - йдеться у повідомленні.

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Вказано, що у більшості випадків відносно осіб накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу, крім того, стосовно іноземців приймається рішення про відмову в пропуску в Україну та проставляється заборона на в’їзд в нашу країну.

Нагадаємо, бойовики продовжують блокувати КПВВ на Донбасі, у п'ятницю, 20 листопада, працювали два із семи.