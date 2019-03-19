С начала года с помощью ПТРК "Стугна" уничтожено 5 единиц вооружения и военной техники боевиков

"Горжусь нашей героической армией, горжусь ее частями, в том числе и теми, которые дислоцированы на Прикарпатье. Это 114-я бригада тактической авиации, летчики которой совершили более 100 боевых вылетов. Это 10 отдельная горно-штурмовая бригада, которой командует которой Герой Украины Василий Зубанич. Личный состав бригады снова выполняет боевую задачу на Востоке и лидирует в уничтожении военной техники российских оккупантов. С начала года с помощью отечественного ПТРК "Стугна" уничтожено 5 единиц вооружения и военной техники врага", - сказал Президент.



Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил о модернизации отечественного противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П", который эффективно используется в Донбассе, и реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч"