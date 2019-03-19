З початку року за допомогою ПТРК "Стугна" знищено 5 одиниць озброєння і військової техніки бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. З початку року за допомогою ПТРК "Стугна" знищено 5 одиниць озброєння і військової техніки бойовиків. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Пишаюся нашою героїчною армією, пишаюся її частинами, в тому числі і тими, що дислоковані на Прикарпатті. Це 114 бригада тактичної авіації, льотчики якої здійснили більше 100 бойових вильотів. Це 10 окрема гірсько-штурмова бригада, командує якою Герой України Василь Зубанич. Особовий склад бригади знову виконує бойове завдання на Сході і лідирує у знищенні військової техніки російських окупантів. З початку року за допомогою вітчизняного ПТРК "Стугна" знищено 5 одиниць озброєння і військової техніки ворога", - сказав Президент.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив про модернізацію вітчизняного протитанкового ракетного комплексу “Стугна-П”, який ефективно використовується на Донбасі, та реактивних систем залпового вогню “Град” і “Смерч”