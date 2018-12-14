С начала года у украинцев изъяли более 4,5 тонны взрывчатки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В течение января-ноября 2018 года у граждан было изъято 4 631 кг взрывчатых веществ. Об этом сообщили УНН в ответе на запрос в Генеральной прокуратуре Украины.
Для сравнения, в течение всего 2017 года у граждан было изъято 4 603 кг взрывчатки.
Кроме того, по информации Генпрокуратуры, за 11 месяцев текущего года было изъято 1 745 гранат и 43 мины.
Напомним, в январе-ноябре 2018 года органами прокуратуры передано в суд более 5 тысяч уголовных производств, которые расследуются по фактам незаконного оборота оружия.
За этот же период, как сообщили УНН в Генпрокуратуре, было обнаружено 4 645 человек (из них 109 военных), которые осуществляли незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. А также три человека, которые похитили или присвоили оружие.
Для сравнения, в течение всего 2017 года за совершение преступлений, предусмотренных статьей 263 УКУ было обнаружено 5 587 человек (из которых 171 военный), а за совершение преступлений, предусмотренных статьей 262 УКУ - 18 человек.
Как сообщал УНН, в этом году произошло 10 преступлений с использованием взрывчатки.