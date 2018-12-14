З початку року в українців вилучили понад 4,5 тонни вибухівки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Протягом січня-листопада 2018 року у громадян було вилучено 4 631 кг вибухових речовин. Про це УНН повідомили у відповіді на запит у Генеральній прокуратурі України.
Для порівняння, протягом всього 2017 року у громадян було вилучено 4 603 кг вибухівки.
Крім того, за інформацією Генпрокуратури, за 11 місяців поточного року було вилучено 1 745 гранат та 43 міни.
Нагадаємо, протягом січня-листопада 2018 року органами прокуратури передано до суду понад 5 тисяч кримінальних проваджень, які розслідуються за фактами незаконного обігу зброї.
За цей же період, як повідомили УНН у Генпрокуратурі, було виявлено 4 645 осіб (з них 109 військових), які здійснювали незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою. А також три особи, які викрали або привласнили зброю.
Для порівняння, протягом всього 2017 року за вчинення злочинів передбачених статтею 263 ККУ було виявлено 5 587 осіб (з яких 171 військовий), а за вчинення злочинів передбачених статтею 262 ККУ – 18 осіб.
Як повідомляв УНН, цього року сталося 10 злочинів із використанням вибухівки.