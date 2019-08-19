С начала года в Украине зарегистрировали шесть случаев столбняка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. С начала года в Украине зарегистрировано шесть случаев столбняка, из них один летальный. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья МОЗ Украины.
"За 2019 год в Украине зарегистрировано уже шесть случаев столбняка, в том числе один летальный. Трое из пяти больных - дети. Последний случай произошел 19 августа во Львовской области", - говорится в сообщении.
Так, по данным ЦОС, мальчик 7 лет попал в больницу в 3:00 ночи с судорогами. Врачи диагностировали у ребенка столбняк и ввели противостолбнячный иммуноглобулин. Состояние больного остается тяжелым.
Отмечено, что 10 августа ребенок упал с велосипеда и травмировала колено. По словам матери, ни одной прививки против столбняка ребенку не делали.
Напомним, с начала этого года корью в Украине заболели 57107 человек.