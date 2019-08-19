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З початку року в Україні зареєстрували шість випадків правця

З початку року в Україні зареєстрували шість випадків правця

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. З початку року в Україні зареєстровано шість випадків правця, з них один летальний. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ України.

"За 2019 рік в Україні зареєстровано вже шість випадків правця, зокрема один летальний. Троє із п’яти хворих — діти. Останній випадок стався 19 серпня у Львівській області", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними ЦГЗ, хлопчик 7 років потрапив до лікарні о 3 годині ночі з судомами. Лікарі діагностували в дитини правець та ввели протиправцевий імуноглобулін. Стан хворого досі тяжкий.

Зазначено, 10 серпня дитина впала з велосипеда і травмувала коліно. Зі слів матері, жодного щеплення проти правця дитині не робили.

Нагадаємо, з початку цього року на кір в Україні захворіли 57 107 людей.

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