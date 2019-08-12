З початку року на кір в Україні захворіли вже понад 57 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. З початку цього року на кір в Україні захворіли 57 107 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Центру громадського здоров’я МОЗ.
"З початку року (з 28 грудня 2018 року до 9 серпня 2019 року) на кір захворіли 57 107 людей: 26 910 дорослих і 30 197 дітей, від ускладнень кору померли 18 людей. Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли 115 тис. людей, 39 з яких померли", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за тиждень на кір в Україні захворіла 261 людина. Найбільше нових випадків кору зареєстрували, зокрема, у Києві та Київській області.