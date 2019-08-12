В Україні за тиждень на кір захворіла 261 людина
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Упродовж 32-го тижня 2019 року на кір в Україні захворіла 261 людина. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Центру громадського здоров’я МОЗ.
"За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 32-го тижня 2019 року на кір захворіли 261 людина — 168 дорослих і 93 дитини", - йдеться в повідомленні.
З 28 липня до 9 серпня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Києві (41 хворий: 34 дорослих і 7 дітей), Київській (20: 17 дорослих і 3 дітей), Херсонській (18: 14 дорослих і 4 дитини), Хмельницькій (17: 9 дорослих і 8 дітей) та Волинській (15: 7 дорослих і 8 дітей) областях.
Як пояснили у ЦГЗ, тимчасове спадання захворювання на кір влітку відбувається завжди. Це пояснюється зменшенням часу перебування людей у великих колективах. Але з початком навчального року захворюваність знову зростає, особливо серед дітей.
Нагадаємо, за даними ВООЗ і ЮНІСЕФ, Україна очолює список країн з найвищою захворюваністю на кір.