В Украине за неделю корью заболел 261 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В течение 32-й недели 2019 года корью в Украине заболел 261 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центра общественного здоровья МОЗ.
"По оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, в течение 32-й недели 2019 года корью заболел 261 человек - 168 взрослых и 93 ребенка", - говорится в сообщении.
С 28 июля по 9 августа больше новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (41 больной: 34 взрослых и 7 детей), Киевской (20: 17 взрослых и 3 детей), Херсонской (18: 14 взрослых и 4 ребенка), Хмельницкой (17: 9 взрослых и 8 детей) и Волынской (15: 7 взрослых и 8 детей) областях.
Как пояснили в ЦОС, временное падение заболевания корью летом происходит всегда. Это объясняется уменьшением времени пребывания людей в больших коллективах. Но с началом учебного года заболеваемость снова растет, особенно среди детей.
Напомним, по данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, Украина возглавляет список стран с высокой заболеваемостью корью.