С начала года в Украине зафиксировали более 36 тыс. нарушений в рыбной отрасли
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. С начала года рыбоохранными патрулями осуществлено более 10,7 тыс. рейдов и выявлено свыше 36 тысяч нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Госрыбагентства, передает УНН.
"Госрыбагентством подведены итоги рыбоохранной деятельности за девять месяцев 2020 года (январь-сентябрь). Территориальными рыбоохранными патрулями осуществлено 10768 рыбоохранных рейдов. В результате проведенных мероприятий раскрыто 36 695 нарушений. Из них 31% являются грубыми (11229)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что наибольшее количество нарушений зафиксировано Черкасским, Днепропетровским, Полтавским, Херсонским, Киевским рыбпатрулямы, а также Азовским бассейновым управлением.
Добавим, что в рамках рыбоохранных рейдов государственные инспекторы изъяли у нарушителей почти 106 тонн (105 991 кг) водных биоресурсов и 42256 ед. запрещенных орудий лова. Задержаны 1079 транспортных средств. За этот период составлено и направлено в суды 13 113 дел для привлечения нарушителей к административной ответственности. Еще 155 дел направлено судами для открытия уголовных производств.
Отметим, что за два месяца Украина экспортировала рыбы на около 5 млн долларов.