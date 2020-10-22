За два місяці Україна експортувала риби на близько 5 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Протягом липня-серпня цього року Україна експортувала свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе та іншого м’яса риб на близько 5 млн дол. США, найбільше до Японії та Данії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держрибагентства.
"За даними Державної служби статистики України протягом липня-серпня 2020 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки 735 тонн свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе та іншого м’яса риб на понад 4,9 млн дол. США", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що найбільшим покупцем українського свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе в грошовому вимірі стала Японія – 141 тонна на 1,5 млн дол. США (31% всього експорту). Також значні поставки здійснено до Данії (247 тонн на 1,35 млн дол. США), Німеччини (153 тонни на 995 тис. дол. США), Франції (67 тонн на 400,7 тис. дол. США), Угорщини (27 тонн на 182,1 тис. дол. США) та Нідерландів (34 тонни на 149,7 тис. дол. США).
У розрізі товарних позицій найбільше за липень-серпень 2020 року експортовано такого свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе (в абсолютному вимірі):
- лосося тихоокеанського – 209 тонн на 1,3 млн дол. США;
- тріски – 191 тонна на 988,2 тис. дол. США;
- форелі – 140 тонн на 1,5 млн дол. США.
Нагадаємо, експорт української готової та консервованої риби у липні цього року збільшився у грошовому вимірі на 11% проти аналогічного місяця минулого року - до 674,4 тис. дол.