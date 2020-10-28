З початку року в Україні зафіксували понад 36 тис. порушень у рибній галузі

"Держрибагентством підбито підсумки рибоохоронної діяльності за дев’ять місяців 2020 року (січень-вересень). Територіальними рибоохоронними патрулями здійснено 10 768 рибоохоронних рейдів. У результаті проведених заходів викрито 36 695 порушень. З них 31% є грубими (11 229)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що найбільшу кількість порушень зафіксовано Черкаським, Дніпропетровським, Полтавським, Херсонським, Київським рибпатрулями, а також Азовським басейновим управлінням.

Додамо, що у рамках рибоохоронних рейдів державні інспектори вилучили у порушників майже 106 тонн (105 991 кг) водних біоресурсів та 42 256 од. заборонених знарядь лову. Затримано 1079 транспортних засобів. За цей період складено та направлено до судів 13 113 справ для притягнення порушників до адміністративної відповідальності. Ще 155 справ направлено судами для відкриття кримінальних проваджень.

Зазначимо, що за два місяці Україна експортувала риби на близько 5 млн доларів.