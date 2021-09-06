С начала года в Украине зафиксировано более 150 случаев жестокого обращения с животными
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. С начала года в Украине учтено более 150 уголовных правонарушений из-за жестокого обращения с животными. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.
Детали
Сообщается, что за январь-июль 2021 года на территории Украины учтено 156 уголовных правонарушений по ст. 299 УК Украины - жестокое обращение с животными. Всего зарегистрировано 194 таких уголовных правонарушений. Из этого количества закрыто 38 производств, в том числе из-за отсутствия состава преступления. В суд направлено 156 производств. Выявлено 40 лиц, совершивших уголовные преступления.
Также отмечается, что больше всего правонарушений из-за жестокого обращения с животными в течение января-июля 2021 года учтено в Донецкой области - 20, в Одесской области - 16, в Киевской области - 15 и в Херсонской области - 14.
Дополнение
В Украине за январь-август 2020 года были учтены более 200 уголовных правонарушений из-за жестокого обращения с животными.
В августе этого года в Одессе мужчина застрелил из охотничьего ружья своего алабая, когда тот во время дрессировки отказался выполнять команды.
В Киеве мужчина выбросил из окна 7 этажа кошку и 4 котят. Животные в результате падения с высоты погибли.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии жестокому обращению с животными.