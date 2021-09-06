З початку року в Україні зафіксовано понад 150 випадків жорстокого поводження з тваринами

Деталі

Повідомляється, що за січень-липень 2021 року на території України обліковано 156 кримінальних правопорушень за ст. 299 КК України – жорстоке поводження з тваринами. Загалом зареєстровано 194 таких кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 38 проваджень, зокрема через відсутність складу злочину. До суду направлено 156 проваджень. Виявлено 40 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Також зазначається, що найбільше правопорушень через жорстоке поводження з тваринами упродовж січня-липня 2021 року обліковано у Донецькій області – 20, в Одеській області – 16, у Київській області – 15 та у Херсонській області - 14.

Доповнення

В Україні за січень-серпень 2020 року було обліковано понад 200 кримінальних правопорушень через жорстоке поводження з тваринами.

У серпні цього року в Одесі чоловік застрелив з мисливської рушниці свого алабая, коли той під час дресирування відмовився виконувати команди.

У Києві чоловік викинув з вікна 7 поверху кішку та 4 кошенят. Тварини внаслідок падіння з висоти загинули.



Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про протидію жорстокому поводженню з тваринами.