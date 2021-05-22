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У Києві чоловік викинув з вікна 7-го поверху кішку та чотирьох кошенят. Йому загрожує до 8 років за гратами

Київ • УНН

 • 33466 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. У Києві чоловік викинув з вікна 7 поверху кішку та 4 кошенят. Тварини внаслідок падіння з висоти загинули. За такі дії киянину можуть дати до 8 років за гратами. Про це УНН повідомили у Київській міській прокуратурі.

У Києві чоловік викинув з вікна 7-го поверху кішку та чотирьох кошенят. Йому загрожує до 8 років за гратами

Деталі

За інформацією прокуратури, 14 травня до правоохоронних органів надійшло повідомлення від мешканців Деснянського району про те, що невідома особа викинула з вікна 7 поверху будинку по вул. О Бальзака кішку та 4 кошенят, які внаслідок падіння з висоти загинули.

Пізніше поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 42-річний мешканець вказаного будинку.

Додамо

Чоловік розпивав спиртні напої разом зі своїм братом та вирішив подивитися як почуває себе їхня домашня кішка з маленькими кошенятами, які жили на кухні в коробці. Кішка почала агресивно себе поводити та нанесла чоловіку подряпини.

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Розлютившись, останній схопив її та 4 кошенят та викинув їх з вікна балкону.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з тваринами, що відноситься до хребетних, вчиненого умисно, що призвело до загибелі двох або більше тварин, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 299 КК України.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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