В Киеве мужчина выбросил из окна 7-го этажа кошку и четырех котят. Ему грозит до 8 лет за решеткой
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Киеве мужчина выбросил из окна 7 этажа кошку и 4 котят. Животные в результате падения с высоты погибли. За такие действия киевлянину могут дать до 8 лет за решеткой. Об этом сообщили УНН в Киевской городской прокуратуре.
Детали
По информации прокуратуры, 14 мая в правоохранительные органы поступило сообщение от жителей Деснянского района о том, что неизвестный выбросил из окна 7 этажа дома по ул. О. Бальзака кошку и 4 котят, котрые в результате падения с высоты погибли.
Позже полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 42-летний житель указанного дома.
Добавим
Мужчина распивал спиртные напитки вместе со своим братом и решил посмотреть как чувствует себя их домашняя кошка с маленькими котятами, которые жили на кухне в коробке. Кошка начала агрессивно себя вести и нанесла мужчине царапины.
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Разозлившись, последний схватил ее и 4 котят и выбросил их из окна балкона.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении в жестоком обращении с животными, что относятся к позвоночным, совершенного умышленно, что привело к гибели двух или более животных, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК Украины.
Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.