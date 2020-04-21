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У Харкові на зупинці жінка вбила кота

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Харкові на зупинці громадського транспорту, жінка била та душила кота, в результаті тварина загинула. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

Зазначається, що інформація про подію надійшла до поліції 21 квітня о 13:16 від 26-річного чоловіка, який повідомив, що неподалік зупинки громадського транспорту жінка б’є та душить кота.

“На місці події поліцейські виявили 34-річну жінку, яка тримала в руці тварину вже без ознак життя. Зловмисниця поводилась неадекватно, тому було прийняте рішення про її госпіталізацію до лікарні”, — сказано у повідомленні.

Поліцейські провели огляд місця події та зібрали первинні матеріали. Інформація зареєстрована в Єдиному обліку Шевченківського відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, на Харківщині 19-річній дівчині, яка спочатку вдарила кота об дерево, а після чого його зарізала, повідомили про підозру.

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