В Харькове на остановке женщина убила кота
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Харькове на остановке общественного транспорта, женщина била и душила кота, в результате животное погибло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Отмечается, что информация о происшествии поступила в полицию 21 апреля в 13:16 от 26-летнего мужчины, который сообщил, что возле остановки общественного транспорта женщина бьет и душит кота.
“На месте происшествия полицейские обнаружили 34-летнюю женщину, которая держала в руке животное уже без признаков жизни. Злоумышленница вела себя неадекватно, поэтому было принято решение о ее госпитализации в больницу”, — говорится в сообщении.
Полицейские провели осмотр места происшествия и собрали первичные материалы. Информация зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, в Харьковской области 19-летней девушке, которая сначала ударила кота о дерево, а после чего его зарезала, сообщили о подозрении.