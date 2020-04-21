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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 55650 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 96011 просмотра

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4 марта, 15:53 • 130200 просмотра

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В Харькове на остановке женщина убила кота

В Харькове на остановке женщина убила кота

Киев  •  УНН

 • 20946 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Харькове на остановке общественного транспорта, женщина била и душила кота, в результате животное погибло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Отмечается, что информация о происшествии поступила в полицию 21 апреля в 13:16 от 26-летнего мужчины, который сообщил, что возле остановки общественного транспорта женщина бьет и душит кота.

“На месте происшествия полицейские обнаружили 34-летнюю женщину, которая держала в руке животное уже без признаков жизни. Злоумышленница вела себя неадекватно, поэтому было принято решение о ее госпитализации в больницу”, — говорится в сообщении.

Полицейские провели осмотр места происшествия и собрали первичные материалы. Информация зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Харьковской области 19-летней девушке, которая сначала ударила кота о дерево, а после чего его зарезала, сообщили о подозрении.

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