С начала года в Украине учтено 34 производства относительно побега из мест лишения свободы

Так, с января по ноябрь 2019 года в Украине учтено 34 уголовных производства по ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Всего зарегистрировано 36 уголовных производств, из которых закрыты 2, в частности, из-за отсутствия состава преступления. В суд направлено 23 уголовных производства.

Добавим, за 2018 год в Украине было учтено 44 уголовных производства по факту побега из мест лишения свободы или из-под стражи. Всего было зарегистрировано 56 уголовных производств, из которых закрыто 12, а в суд было направлено 32.

Напомним, 10 декабря в Житомирской области задержали одного осужденного, сбежавшего из исправительной колонии.