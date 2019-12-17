З початку року в Україні обліковано 34 провадження щодо втечі з місць позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Україні за 11 місяців 2019 року обліковано 34 кримінальні провадження за фактом втечі з місця позбавлення волі або з-під варти. Про це УНН повідомили в ГПУ у відповідь на запит.
Так, з січня по листопад 2019 року в Україні обліковано 34 кримінальні провадження за ст. 393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України. Загалом зареєстровано 36 кримінальних проваджень, з яких закрито 2, зокрема, за відсутністю складу злочину. До суду направлено 23 кримінальних провадження.
Додамо, за 2018 рік в Україні було обліковано 44 кримінальних провадження за фактом втечі з місць позбавлення волі або з-під варти. Загалом було зареєстровано 56 кримінальних проваджень, з яких закрито 12, а до суду було направлено 32.
Нагадаємо, 10 грудня у Житомирській області затримали одного засудженого, який втік із виправної колонії.