С начала года украинцы установили 37 рекордов

"С начала года у нас зарегистрировано 37 рекордов", - отметила Ветрова.



Традиционно, наибольшее количество рекордов украинцы устанавливают в сферах "Спорт и игры", "Кулинарное искусство", "Человеческие достижения", "Дети", "Старики".



Кроме того, в 2019 году от украинцев уже поступило 122 заявки на установление рекордов.



По словам Ветровой, заявки попадают в Национальный реестр рекордов онлайн, и все четыре этапа прохождения заявки человек может наблюдать самостоятельно в своей рекордной деле. На последнем этапе человек получает согласования или отклонения рекорда.



Эта система создана в Украине по аналогии с системой Книги рекордов Гиннеса.



Как сообщал УНН, за прошлый год украинцы установили 622 рекорда.