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С начала года украинцы установили 37 рекордов

С начала года украинцы установили 37 рекордов

Киев  •  УНН

 • 20677 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. С начала 2019 года украинцы установили 37 рекордов. Об этом рассказала УНН руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"С начала года у нас зарегистрировано 37 рекордов", - отметила Ветрова.

Традиционно, наибольшее количество рекордов украинцы устанавливают в сферах "Спорт и игры", "Кулинарное искусство", "Человеческие достижения", "Дети", "Старики".

Кроме того, в 2019 году от украинцев уже поступило 122 заявки на установление рекордов.

По словам Ветровой, заявки попадают в Национальный реестр рекордов онлайн, и все четыре этапа прохождения заявки человек может наблюдать самостоятельно в своей рекордной деле. На последнем этапе человек получает согласования или отклонения рекорда.

Эта система создана в Украине по аналогии с системой Книги рекордов Гиннеса.

Как сообщал УНН, за прошлый год украинцы установили 622 рекорда.

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