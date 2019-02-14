С начала года украинцы установили 37 рекордов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. С начала 2019 года украинцы установили 37 рекордов. Об этом рассказала УНН руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
"С начала года у нас зарегистрировано 37 рекордов", - отметила Ветрова.
Традиционно, наибольшее количество рекордов украинцы устанавливают в сферах "Спорт и игры", "Кулинарное искусство", "Человеческие достижения", "Дети", "Старики".
Кроме того, в 2019 году от украинцев уже поступило 122 заявки на установление рекордов.
По словам Ветровой, заявки попадают в Национальный реестр рекордов онлайн, и все четыре этапа прохождения заявки человек может наблюдать самостоятельно в своей рекордной деле. На последнем этапе человек получает согласования или отклонения рекорда.
Эта система создана в Украине по аналогии с системой Книги рекордов Гиннеса.
Как сообщал УНН, за прошлый год украинцы установили 622 рекорда.