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З початку року українці встановили 37 рекордів

З початку року українці встановили 37 рекордів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. З початку 2019 року українці встановили 37 рекордів. Про це розповіла УНН керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

"З початку року у нас зареєстровано 37 рекордів", - зазначила Вєтрова.

Традиційно, найбільшу кількість рекордів українці встановлюють у сферах "Спорт та ігри", "Кулінарне мистецтво", "Людські досягнення", "Діти", "Люди похилого віку".

Крім того, у 2019 році від українців вже надійшло 122 заявки на встановлення рекордів.

За словами Вєтрової, заявки потрапляють до Національного реєстру рекордів онлайн, і всі чотири етапи проходження заявки людина може спостерігати самостійно в своїй рекордній справі. На останньому етапі людина отримує погодження або відхилення рекорду.

Ця система створена в Україні за аналогією до системи Книги рекордів Гіннеса.

Як повідомляв УНН, за минулий рік українці встановили 622 рекорди.

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