З початку року українці встановили 37 рекордів

"З початку року у нас зареєстровано 37 рекордів", - зазначила Вєтрова.



Традиційно, найбільшу кількість рекордів українці встановлюють у сферах "Спорт та ігри", "Кулінарне мистецтво", "Людські досягнення", "Діти", "Люди похилого віку".



Крім того, у 2019 році від українців вже надійшло 122 заявки на встановлення рекордів.



За словами Вєтрової, заявки потрапляють до Національного реєстру рекордів онлайн, і всі чотири етапи проходження заявки людина може спостерігати самостійно в своїй рекордній справі. На останньому етапі людина отримує погодження або відхилення рекорду.



Ця система створена в Україні за аналогією до системи Книги рекордів Гіннеса.



Як повідомляв УНН, за минулий рік українці встановили 622 рекорди.