С начала года Украина потратила на проживание дипломатов за рубежом 34 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Согласно отчетам зарубежных дипломатических учреждений Украины за I квартал 2019 расходы на аренду жилья для работников иностранных дипломатических учреждений составили более 34 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.
"Согласно отчетам зарубежных дипломатических учреждений Украины за I квартал 2019 расходы на аренду жилых помещений работников иностранных дипломатических учреждений составляли 34 410 700 грн", - говорится в ответ на запрос.
Как сообщал УНН, в 2018 году на аренду жилья для украинских дипломатов в других странах было потрачено более 200 млн грн.
Напомним, в 2019 году на проведение капитальных ремонтов в 7 зарубежных дипломатических учреждениях Украины запланировано выделить более 1 млн долларов из бюджета.