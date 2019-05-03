З початку року Україна витратила на проживання дипломатів за кордоном 34 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Відповідно до звітів закордонних дипломатичних установ України за I квартал 2019 року видатки на оренду житла для працівників закордонних дипломатичних установ становили понад 34 млн грн. Про це повідомила прес-служба МЗС України у відповіді на запит кореспондента УНН.
“Відповідно до звітів закордонних дипломатичних установ України за I квартал 2019 року видатки на оренду житлових приміщень працівників закордонних дипломатичних установ становили 34 410 700 грн”, — йдеться у відповідь на запит.
Як повідомляв УНН, у 2018 році на оренду житла для українських дипломатів в інших країнах було витрачено понад 200 млн грн.
Нагадаємо, у 2019 році на проведення капітальних ремонтів у 7 закордонних дипломатичних установах України заплановано виділити понад 1 млн доларів з бюджету.