С начала года Россия не пустила около 100 украинцев

"С начала года россияне не пропустили около сотни граждан Украины, но это без учета тех 90 автомобилей, которые они завернули, если я не ошибаюсь, в начале февраля на пункте пропуска Гоптовка. Там был период выходных, 3 дня, когда они не пропускали легковые автомобили и заворачивали их в пункте пропуска Нехотеевка, напротив Гоптовки", - сообщил Слободян.



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Как сообщал УНН, с начала года в Украину не пустили почти 1,5 тысячи россиян.



К слову, в ГПСУ сообщили, что более 400 россиян сдали биометрические данные с начала года .