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С начала года Россия не пустила около 100 украинцев

С начала года Россия не пустила около 100 украинцев

Киев  •  УНН

 • 15714 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. С начала этого года пограничные службы Российской Федерации не пропустили на территорию своей страны около 100 граждан Украины. Об этом журналисту УНН сообщил помощник председателя ГПСУ, пресс-секретарь Олег Слободян.

"С начала года россияне не пропустили около сотни граждан Украины, но это без учета тех 90 автомобилей, которые они завернули, если я не ошибаюсь, в начале февраля на пункте пропуска Гоптовка. Там был период выходных, 3 дня, когда они не пропускали легковые автомобили и заворачивали их в пункте пропуска Нехотеевка, напротив Гоптовки", - сообщил Слободян.

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Как сообщал УНН, с начала года в Украину не пустили почти 1,5 тысячи россиян.

К слову, в ГПСУ сообщили, что более 400 россиян сдали биометрические данные с начала года .

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