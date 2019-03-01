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З початку року Росія не пустила близько 100 українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. З початку цього року прикордонні служби Російської Федерації не пропустили на територію своєї країни близько 100 громадян України. Про це журналісту УНН повідомив помічник голови ДПСУ, прес-секретар Олег Слободян.

“З початку року росіяни не пропустили біля сотні громадян України, але це без урахування тих 90 автомобілів, яких вони завернули, якщо я не помиляюсь, на початку лютого на пункті пропуску Гоптівка. Там був період вихідних, 3 дні, коли вони не пропускали легкові автомобілі і завертали їх в пункті пропуску Нехотіївка , що навпроти Гоптівки”, - повідомив Слободян.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прикордонники зняли понад 650 тисяч біометричних даних у іноземців

Як повідомляв УНН, з початку року до України не пустили майже 1,5 тисячі росіян.

До слова, в ДПСУ повідомили, що понад 400 росіян здали біометричні дані з початку року

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