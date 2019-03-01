З початку року Росія не пустила близько 100 українців

“З початку року росіяни не пропустили біля сотні громадян України, але це без урахування тих 90 автомобілів, яких вони завернули, якщо я не помиляюсь, на початку лютого на пункті пропуску Гоптівка. Там був період вихідних, 3 дні, коли вони не пропускали легкові автомобілі і завертали їх в пункті пропуску Нехотіївка , що навпроти Гоптівки”, - повідомив Слободян.



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Як повідомляв УНН, з початку року до України не пустили майже 1,5 тисячі росіян.



До слова, в ДПСУ повідомили, що понад 400 росіян здали біометричні дані з початку року.