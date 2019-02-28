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З початку року до України не пустили майже 1,5 тисячі росіян

З початку року до України не пустили майже 1,5 тисячі росіян

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Українські прикордонники відмовили у пропуску до України з початку 2019 року близько 1,5 тисячам громадян Російської Федерації. Про це під час брифінгу повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає УНН.

"З початку року ми відмовили в перетині кордону майже півтори тисячі громадян Російської Федерації", - сказав Слободян.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що з початку року в Україну не пустили понад 1400 росіян.

Крім того, ДПСУ у 2018 році оформила 100,5 мільйона осіб та понад 20 мільйонів транспортних засобів.

Як повідомляв УНН, за час дії воєнного стану, який діяв з 26 листопада до 26 грудня 2018 року у 10 областях України, через державний кордон не пропустили близько 1650 громадян РФ.

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