З початку року до України не пустили майже 1,5 тисячі росіян

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Українські прикордонники відмовили у пропуску до України з початку 2019 року близько 1,5 тисячам громадян Російської Федерації. Про це під час брифінгу повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає УНН.