З початку року до України не пустили майже 1,5 тисячі росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Українські прикордонники відмовили у пропуску до України з початку 2019 року близько 1,5 тисячам громадян Російської Федерації. Про це під час брифінгу повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає УНН.
"З початку року ми відмовили в перетині кордону майже півтори тисячі громадян Російської Федерації", - сказав Слободян.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що з початку року в Україну не пустили понад 1400 росіян.
Крім того, ДПСУ у 2018 році оформила 100,5 мільйона осіб та понад 20 мільйонів транспортних засобів.
Як повідомляв УНН, за час дії воєнного стану, який діяв з 26 листопада до 26 грудня 2018 року у 10 областях України, через державний кордон не пропустили близько 1650 громадян РФ.