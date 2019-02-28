С начала года в Украину не пустили почти 1,5 тысячи россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Украинские пограничники отказали в пропуске в Украину с начала 2019 года около 1,5 тысячам граждан Российской Федерации. Об этом во время брифинга сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает УНН.
"С начала года мы отказали в пересечении границы почти полторы тысячи граждан Российской Федерации", - сказал Слободян.
Напомним, ранее сообщалось, что с начала года в Украину не пустили более 1400 россиян.
Кроме того, ГПСУ в 2018 году оформила 100,5 миллиона человек и более 20 миллионов транспортных средств.
Как сообщал УНН, за время действия военного положения, который действовал с 26 ноября по 26 декабря 2018 года в 10 областях Украины, через государственную границу не пропустили около 1650 граждан РФ.