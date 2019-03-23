С начала года пограничники обнаружили более 60 украинцев завербованных российскими спецслужбами

"Сказать, что сейчас есть какие-то резонансные события, то, к счастью, таких сейчас зафиксировано не было, но каждый день мы задерживаем контрабанду и граждан, пытающихся незаконно пересечь государственную границу. Как тенденция, можно отметить, что на протяжении последнего периода увеличилось количество лиц, в основном это граждане Украины, которые ранее были завербованы спецслужбами Российской Федерации и пытаются незаконно попасть в Украину. С начала года мы уже обнаружили более 60 завербованных украинцев", - отметил помощник главы ГПСУ.



Напомним, с начала 2019-го Госпогранслужба отказала во въезде на территорию Украины более 2 тыс. граждан Российской Федерации, только за позапрошлые сутки не пропустили 25 россиян.



Как сообщал УНН, в Госпогранслужбе рассказали, что ситуация на границе с Россией напряженная.