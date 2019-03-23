З початку року прикордонники виявили понад 60 українців завербованих російськими спецслужбами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. З початку 2019-го Держприкордонслужба виявила понад 60 українців, які були завербовані спецслужбами Російської Федерації. Про це журналісту УНН розповів помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
“Сказати, що зараз є якісь резонансні події, то, на щастя, таких зараз зафіксовано не було, але щодня ми затримуємо контрабанду і громадян, які намагаються незаконно перетнути державний кордон. Як тенденція, можна зазначити, що впродовж останнього періоду збільшилась кількість осіб, переважно це громадяни України, які раніше були завербовані спецслужбами Російської Федерації та намагаються незаконно потрапити в Україну. З початку року ми вже виявили понад 60 завербованих українців”, - зазначив помічник голови ДПСУ.
Нагадаємо, з початку 2019-го Держприкордонслужба відмовила у в’їзді на територію України понад 2 тис. громадян Російської Федерації, лише за позаминулу добу не пропустили 25 росіян.
Як повідомляв УНН, у Держприкордонслужбі розповіли, що ситуація на кордоні з Росією напружена.