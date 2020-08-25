С начала года столбняк был зафиксирован в 7 областях Украины - Минздрав

"С начала года в Украине зарегистрировано 8 случаев столбняка (5 детей и 3 взрослых), за аналогичный период 2019 года - 7 случаев. Столбняк зафиксирован в 7 областях: Винницкой - 2, Волынской - 1, Киевской - 1, Львовской - 1, Николаевской - 1, Полтавской - 1, Черниговской - 1", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ подчеркнули, что единственным способом защититься от столбняка является вакцинация.

"С начала года по 01.06 в Украине вакцинировано лишь 31,6% детей до года от столбняка", - сообщили в Центре.

Как сообщал УНН, по данным ЦОЗ, в июле в Украине официально зарегистрировано 1 356 случаев ВИЧ и 366 - СПИД.