В Україні за липень зареєстровано понад 1,3 тис. випадків ВІЛ-інфекції - ЦГЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У липні в Україні офіційно зареєстровано 1356 випадків ВІЛ та 366 - СНІД. Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ, інформує УНН.
"У липні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1356 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 366 пацієнтів діагностовано СНІД, 171 людина померла від СНІДу", - йдеться у повідомленні.
Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у липні 2020 року:
▪️ гетеросексуальний — 783;
▪️ гомосексуальний — 29;
▪️ парентеральний — 533;
▪️ від матері до дитини — 177, більшість дітей (близько 98%) після 18 місяців не матиме ВІЛ-інфекції;
▪️ невідомий — 3.
"Щораніше людина з ВІЛ починає приймати антиретровірусну терапію, тим краще для її здоров’я та безпеки її близьких. За останні п’ять років в Україні охоплення антиретровірусною терапією зросло майже вдвічі (з 56 тисяч до 102 тисяч осіб), утримання на терапії через 12 і більше місяців від її початку зросло з 69% до 88%", - зазначають у ЦГЗ.
Вказується,що лікування ВІЛ перешкоджає розмноженню вірусу в організмі, сприяє відновленню імунної системи і захищає організм від хвороб, які небезпечні для людей з ослабленим імунітетом.
Зазначається, що цьогоріч виділено понад 207 млн грн на фінансування послуг із профілактики вірусу імунодефіциту людини, догляду і підтримки пацієнтів, що живуть із ВІЛ.
Як повідомлялося раніше в УНН, цього року в Україну доставлять близько 50 тисяч курсів лікування вірусного гепатиту С.